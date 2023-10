Causerie du campus Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Causerie du campus Médiathèque Grand M Toulouse, 7 décembre 2023, Toulouse. Causerie du campus Jeudi 7 décembre, 18h00 Médiathèque Grand M Jeudi 7 décembre à 18h Jamila Hattouti, membre du laboratoire de NeuroPsychoLinguistique partagera avec nous ses travaux sur l’acquisition et l’évolution du langage chez les enfants et les adolescents. En partenariat avec l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/causerie-du-campus-2/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T20:00:00+01:00 Conférence Tout public Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse Lieu Ville Médiathèque Grand M Toulouse latitude longitude 43.567198;1.400728

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/