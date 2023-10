Mamma Mia ! Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Mamma Mia ! Médiathèque Grand M Toulouse, 3 décembre 2023, Toulouse. Mamma Mia ! Dimanche 3 décembre, 15h00 Médiathèque Grand M Dimanche 3 décembre à 15h C’est en 1999 que l’aventure romantique commence, sur la ravissante île grecque de Kalokairi, dans un hôtel méditerranéen isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain, Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l’un d’eux est son père. De trois points du globe, trois hommes s’apprêtent à retourner sur l’île – et vers la femme – qui les avait enchantés 20 ans auparavant. Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin, intervenant cinéma.

Médiathèque Grand M
37, avenue de la Reynerie
Toulouse
Mirail / Reynerie / Bellefontaine

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T17:00:00+01:00

Projection
Tout public

Médiathèque Grand M
Adresse: 37, avenue de la Reynerie
Ville: Toulouse

