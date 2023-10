Lecture à voix haute Médiathèque Grand M Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

Lorsqu’on a aimé un livre, on a souvent envie de le partager. Mais il n’est pas toujours facile de le lire à voix haute. Les ateliers de mise en voix proposent d’expérimenter un autre rapport au texte : non plus dans l’intimité de la lecture silencieuse mais dans le partage avec le groupe.

Expérimenter la façon dont notre voix peut être soutenue par notre corps, comment le texte franchit l’espace pour atteindre les auditeurs, comment on peut s’appuyer sur les silences pour trouver sa place et sa posture. Pour cela, nous nous initierons à quelques techniques de base de la formation d’acteur, afin de faire résonner notre voix et les textes que nous aimons.

Atelier animé par Florence Bousigue, écrivaine, chargée de cours au Master Création Littéraire de l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, animatrice d’ateliers d’écriture.

N’hésitez pas à apporter un extrait que vous souhaitez partager.

Inscription à l’accueil ou au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T12:00:00+01:00

Atelier Adulte