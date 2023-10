Souad Labbize Médiathèque Grand M Toulouse, 23 novembre 2023, Toulouse.

Rencontre – Lecture

Jeudi 23 novembre à 18h

La poétesse, romancière et traductrice algéro-tuniso-française, Souad Labbize, offre la lecture d’extraits choisis de son oeuvre aussi sensible que percutante.

Ses textes donnent le ton d’une poésie écrite par une femme qui a fait le choix de sa liberté.

Elle nous plonge avec malice dans l’intimité du sentiment amoureux et touche inévitablement à l’universel ; elle donne des mots aux personnes qui ne sauraient dire face au traumatisme du viol et écrit sur la douleur et la honte.

Femme libre, Souad Labbize prend la parole pour mettre en voix ses mots, témoins d’un engagement inébranlable pour la vérité et la justice.

Dans le cadre du temps fort contre les violences faites aux femmes, en lien avec la projection programmée dans le Mois du doc avec Ciné Palabres.

Rencontre suivie d’une dédicace, en partenariat avec la librairie La Renaissance.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/souad-labbize/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

