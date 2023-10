Sobriété numérique : le numérique nous pollue-t-il vraiment ? Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Sobriété numérique : le numérique nous pollue-t-il vraiment ? Médiathèque Grand M Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse. Sobriété numérique : le numérique nous pollue-t-il vraiment ? Samedi 18 novembre, 14h00 Médiathèque Grand M samedi 18 novembre 14h Découvrez les impacts environnementaux de la consommation de biens et de services numériques, ainsi que des modalités d’action pour réduire votre propre impact écologique. Par Facettes Numériques Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/sobriete-numerique-le-numerique-nous-pollue-t-il-vraiment-3/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T16:00:00+01:00

@telier numérique
Tout public

Médiathèque Grand M
37, avenue de la Reynerie
Toulouse

