Composteur et alliés du jardin Médiathèque Grand M Toulouse, 15 novembre 2023, Toulouse.

Composteur et alliés du jardin Mercredi 15 novembre, 14h00 Médiathèque Grand M

Atelier – Jardinage

Mercredi 15 novembre de 14h à 16h30

On ne doute plus aujourd’hui de l’utilité d’un composteur mais savez-vous comment obtenir un bon compost ? Comment l’entretenir ? Connaissez-vous ses alliés incontournables, les petites bêtes qui s’y développent et y font un formidable travail ? Savez-vous qu’il existe une législation encadrant la mise en place d’un composteur dans les logements collectifs et de particuliers ? Autant de questions auxquelles nous nous proposons de répondre ensemble.

Nous vous invitons à plonger les mains dans ce terreau fertile pour découvrir toutes ses particularités. Les secrets d’une bonne terre n’auront plus de mystères pour vous !

Avec la présence d’un Maître Composteur et l’association Dire Environnement.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/composteur-et-allies-du-jardin/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:30:00+01:00

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T16:30:00+01:00

Atelier Tout public