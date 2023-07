Le travail chez les jeunes : le cas d’un travail d’un autre genre Médiathèque Grand M Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

Samuel Philippon, doctorant en sciences de l’éducation et de la formation, viendra partager avec nous ses travaux de recherche concernant l’implication de la jeunesse d’un quartier populaire dans la revente de stupéfiants. Quel lien entre cette activité illicite et le monde du travail ? Comment la jeunesse se saisit de ce “capitalisme de rue” (Beauchez, 2017) comme d’une forme d’opportunité sociale ? Il sera accompagné pour l’occasion de sa directrice de thèse, Véronique Bordes, professeure en sciences de l’éducation et de la formation de l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

