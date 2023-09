Rencontre avec Richard Escot et Benoit Jeantet Médiathèque Grand M Toulouse, 26 septembre 2023, Toulouse.

Rencontre avec Richard Escot et Benoit Jeantet Mardi 26 septembre, 18h00 Médiathèque Grand M

À l’heure où la Coupe du monde de rugby fait vibrer la planète, comment raconter ce sport, son histoire, ces champions, petits et grands ? Comment mettre des mots sur ces émotions partagées qui transcendent les cercles d’initiés ? Et comment le pouvoir de la littérature pourrait-il fédérer au-delà des a priori encore tenaces qui collent au maillot de ce sport légendaire ?

Qui de mieux que le duo, aussi complice que talentueux, Escot & Jeantet pour nous livrer leur expérience, notamment à travers la publication de leur ouvrage écrit à 4 mains Jeux de lignes : littérature & rugby (Privat, août 2021) !

Leur passion commune pour la littérature a insufflé ce projet d’écriture, dans lequel athlètes et écrivains se croisent au service d’une vocation commune : l’art. Véritable bibliothèque idéale du rugby, Jeux de lignes nous entraîne dans un parallèle rythmé entre littérature et rugby, à travers lequel ces deux univers se nourrissent l’un de l’autre.

Richard Escot est écrivain et journaliste, rédacteur en chef adjoint à L’Équipe. Depuis 2011, il est l’auteur du blog Côté Ouvert. Il a publié une trentaine d’ouvrages dont de nombreux sur le rugby comme Les Oblongues (Atlantica, 2008), Jour de gloire (Philippe Rey, 2008), Rugby Land (Philippe Rey, 2011), plus récemment, Anthologie du XV de France (Solar ; L’Équipe, 2022) et dernièrement 50 héros de la Coupe du monde de rugby (Solar, 2023).

Benoit Jeantet est écrivain, poète et scénariste, auteur d’une dizaine d’ouvrages. Il a notamment fait paraître Nos guerres indiennes (Publie.net, 2015), Comme si le monde flottait (Salto, 2016), Pieds nus dans la neige (Mazette, 2021), et récemment Le ciel a des jambes (Éditions du Volcan, 2023). Il est également membre du duo musical « Bégonia ».

Tous deux sont coauteurs du Dictionnaire du désir de lire : cent romans contemporains du monde entier (XXe-XXIe siècle) (Honoré Champion, 2011).

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie La Renaissance.

En partenariat avec les Éditions Privat.

