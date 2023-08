Olymplouf Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse Olymplouf Médiathèque Grand M Toulouse, 24 septembre 2023, Toulouse. Olymplouf Dimanche 24 septembre, 15h00 Médiathèque Grand M Dimanche 24 septembre à partir de 15h À 15h : projection du film Olymplouf de Cecilia Coquilla, témoin de la création d’un Interville loufoque dans les quartiers de Toulouse.

« Être en lumière. / Briller quand on est inconnu.e. / Avoir le plaisir d’être en marge. / Se moquer des podiums. / Cultiver la propension à l’autofiction. / La jeunesse est un regard à passer. »

Durée : 50 min À 16h : conférence spectaculaire : Le monde n’est pas fait pour mon talent.

Pour vous, looseurs, looseuses un moment tendre pour mettre en valeur nos échecs, en saluant notre victoire à rater un documentaire.

Par Loren Coquillat, Cecilia Coquillat Peroni de Celui qui dit qui est & David Malan d’Hyper mature. Durée : 45 min

Médiathèque Grand M
37, avenue de la Reynerie
Toulouse
Mirail / Reynerie / Bellefontaine

