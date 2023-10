Cet évènement est passé @telier – C@fé numérique : posez vos questions ! Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse @telier – C@fé numérique : posez vos questions ! Médiathèque Grand M Toulouse, 1 septembre 2023, Toulouse. @telier – C@fé numérique : posez vos questions ! 1 septembre – 27 octobre Médiathèque Grand M C@fé numérique : posez vos questions ! Assistance numérique

Tous les vendredi à 10h

Amenez votre matériel et tentons ensemble de résoudre les tracas de votre vie numérique. Vous

pouvez aussi simplement poser des questions sur la culture numérique, le médiateur numérique

tentera dans tous les cas de vous apporter une solution ! Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/telier-cfe-numerique-posez-vos-questions-8/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-01T06:00:00+02:00 – 2023-09-01T08:00:00+02:00

2023-09-01T06:00:00+02:00 – 2023-09-01T08:00:00+02:00

2023-10-27T06:00:00+02:00 – 2023-10-27T08:00:00+02:00 @telier numérique Tout public Détails Catégorie d'Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse

