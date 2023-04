À la découverte des insectes et du moustique tigre ! Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

À la découverte des insectes et du moustique tigre ! Médiathèque Grand M, 5 juillet 2023, Toulouse. À la découverte des insectes et du moustique tigre ! Mercredi 5 juillet, 14h00 Médiathèque Grand M Mercredi 5 juillet de 14h à 17h

Atelier – Sensibilisation – Association DIRE

Explorez le monde fascinant des insectes, ces drôles de petites bêtes à 6 pattes, en compagnie de l’association DIRE. Cet atelier sera également l’occasion de mieux connaître le plus mal aimé d’entre eux : le moustique et de comprendre son rôle dans notre écosystème.

Peut-être le regarderez-vous ensuite d’un œil plus indulgent ?

