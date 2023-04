Soirée pyjama – Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Soirée pyjama – Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M, 30 juin 2023, Toulouse. Soirée pyjama – Médiathèque Grand M Vendredi 30 juin, 19h00 Médiathèque Grand M Doudou et pyjama bienvenus

Vendredi 30 juin à 19h

C’est les vacances, youpi ! Tu viens en famille (avec ou sans ton pyjama) écouter des histoires extraordinaires qui font rire, frissonner… racontées par les bibliothécaires. Quelle bonne idée !

Infos pratiques et inscription au 05 81 91 79 40

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T21:00:00+02:00

