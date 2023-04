Livr’échanges Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Livr'échanges Samedi 10 juin, 10h00 Médiathèque Grand M

Durant ce moment convivial, vous découvrirez des nouveautés littéraires acquises récemment et des coups de cœurs. Des échanges passionnés, des conseils et il ne faut pas en douter, vous repartirez avec plein d’idées pour choisir vos prochaines lectures !

Inscription au 05 81 91 79 40

