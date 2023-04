Révise ton Bach Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Révise ton Bach
Dimanche 28 mai à 15h
Médiathèque Grand M

L’Ensemble Les Volutes vous propose, quelques jours avant le festival Passe ton Bach, un programme d’œuvres de Bach et Haendel.

Avec Léonore Darnaud (violon, viole de gambe) Éric Maliet (épinette) et Charlie Mivielle (flûtes à bec).

Médiathèque Grand M
37, avenue de la Reynerie
Toulouse
Mirail / Reynerie / Bellefontaine

2023-05-28T15:00:00+02:00 – 2023-05-28T17:00:00+02:00

Concert Tout public

