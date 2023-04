L’impact du bilinguisme dans le développement de l’enfant Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

L'impact du bilinguisme dans le développement de l'enfant
Jeudi 25 mai, 18h00
Médiathèque Grand M, Toulouse
Rencontre – Conférence

Ekatarina Tiuolkova, doctorante en sciences du langage, viendra partager avec vous l’état de ses recherches sur l’acquisition du langage chez les enfants dans les familles qui parlent plusieurs langues. Comment le bilinguisme peut favoriser le bien-être et un développement harmonieux de l’enfant ?

En partenariat avec l’Université Toulouse Jean-Jaurès.

Durée : 1h

