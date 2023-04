Musique au Grand Mirail ! Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Musique au Grand Mirail ! Samedi 13 mai, 14h00 Médiathèque Grand M

Concerts – Ateliers – Musique

Cet événement est organisé par l’ensemble des acteurs musicaux et culturels du Grand Mirail.

À l’occasion de la 3e édition, la Médiathèque Grand M accueillera des propositions musicales à destination de tous. Au programme : des concerts, des ateliers de démonstration d’instruments et d’éveil. Il sera même possible de fabriquer son propre instrument à partir de matériaux de récupération. À 17h30, pour clôturer l’événement, un concert de l’artiste Lykuin se produira sur le parvis. d’infos sur www.musiqueaugrandmirail.fr

