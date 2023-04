Enquête littéraire – La fleur de l’illusion Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Enquête littéraire – La fleur de l’illusion Médiathèque Grand M, 11 mai 2023, Toulouse. Enquête littéraire – La fleur de l’illusion Jeudi 11 mai, 16h00 Médiathèque Grand M Jeudi 11 mai de 16h à 18h30

Atelier – Jeu – Roman policier

Connaissez-vous La fleur de l’illusion, roman policier écrit par Keigo Higashino ?

Lisez-le jusqu’au marque-page puis menez l’enquête avec d’autres lecteurs-détectives amateurs en compagnie du libraire Renaud Layet de la librairie Série B.

Procurez-vous le livre à l’accueil de la Médiathèque Grand M.

En partenariat avec la Librairie Série B.

Inscription au moment du retrait de l’ouvrage ou au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/enquete-litteraire-la-fleur-de-lillusion/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T16:00:00+02:00 – 2023-05-11T18:30:00+02:00

2023-05-11T16:00:00+02:00 – 2023-05-11T18:30:00+02:00 Atelier Tout public

Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse Lieu Ville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Enquête littéraire – La fleur de l’illusion Médiathèque Grand M 2023-05-11 was last modified: by Enquête littéraire – La fleur de l’illusion Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 11 mai 2023 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse