Aïssa Maïga | Documentaire | 2021 | Niger | 79 min | VF

Filmées au nord du Niger entre 2018 et 2020, les habitant.es du village de Tatiste, victimes du réchauffement climatique, se battent pour avoir accès à l’eau. Pourtant, cette région possède dans son sous-sol un lac aquifère de plusieurs milliers de kilomètres carrés…

Projection suivie d’un échange avec l’association Les Puits du désert.

2023-05-11T14:30:00+02:00 – 2023-05-11T16:30:00+02:00

