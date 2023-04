Création Pop-up Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Création Pop-up Médiathèque Grand M, 11 mai 2023, Toulouse. Création Pop-up 11 mai – 29 juin Médiathèque Grand M Du 11 mai à fin juin

Suite à un partenariat mené avec une classe de première année de DNMADE Innovation sociale Diplôme national art et design au Lycée des Arènes, vous pourrez découvrir les créations des étudiants inspirées de leur rencontre avec Philippe UG et de leur travail autour du papier. Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/creation-pop-up/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T06:00:00+02:00 – 2023-05-11T08:00:00+02:00

2023-06-29T06:00:00+02:00 – 2023-06-29T08:00:00+02:00 Exposition Tout public

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Ville Toulouse Lieu Ville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Création Pop-up Médiathèque Grand M 2023-05-11 was last modified: by Création Pop-up Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 11 mai 2023 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse