Le petit peuple du potager, les alliés du vivant de Bergeret Guilaine, Rappe Rémi

France, 2021, 52 min, VF

C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines jusqu’à la récolte, dans lequel le jardinier a décidé de bannir pesticides et autres produits chimiques, et de n’être aidé que par de discrets ouvriers, les insectes. En plongeant au cœur de ce royaume végétal, nous découvrons des milliers de vies minuscules qui s’organisent comme dans une microsociété.

Tandis que les végétaux commencent à produire leurs premiers légumes, les incroyables interactions entre insectes et plantes permettent de protéger la future récolte. Mais ce sont aussi leurs histoires personnelles qui viennent rythmer la vie du jardin. L'histoire du potager prend ainsi la forme d'un véritable conte de la nature.

Projection Tout public

