Rencontre avec l'autrice Emmanuelle Salasc Médiathèque Grand M, 13 avril 2023, Toulouse. Jeudi 13 avril à 18h

Emmanuelle Salasc s’empare d’enjeux écologiques actuels dans son roman Hors gel, paru en 2021. L’histoire se déroule en 2056, l’autrice y brosse un futur en proie aux catastrophes naturelles, où l’écologie devient punitive.

Rencontre suivie d'une séance de dédicaces.

