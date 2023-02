Je suis Sorcière Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

De quelle figure de la Sorcière héritons-nous ? Quelles conséquences ont eu les chasses aux Sorcières sur la construction des normes de genre ? Peut-on réhabiliter une image positive de la Sorcière ? Un savant mélange d’humour grinçant et d’actions magiques, pour dénoncer le plus grand féminicide de l’Histoire, clamer le droit à la différence, faire une place aux Oubliées de l’Histoire, et fêter la vie.

Une création de Marilableu inspirée notamment des travaux de Mona Chollet “Sorcière, la puissance invaincue des femmes” et Starhawk “Le temps des Bûchers”

Avec la Compagnie Folies Passagères

En partenariat avec le Centre culturel de la Reynerie.

Durée : 45 min

À partir de 16 ans

