Los Guayabo brothers – Rio Loco 2022 Médiathèque Grand M, 12 juin 2022, Toulouse.

Los Guayabo brothers – Rio Loco 2022 Dimanche 12 juin, 16h00 Médiathèque Grand M

Dimanche 12 juin à 16h Sentez-vous ce parfum tri-ethnique et festif dans l’air? Los Guayabo Brothers ont le remède contre la gueule de bois ! Leurs compositions originales s’inspirent du folklore colo

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

Dimanche 12 juin à 16h

Sentez-vous ce parfum tri-ethnique et festif dans l’air? Los Guayabo Brothers ont le remède contre la gueule de bois ! Leurs compositions originales s’inspirent du folklore colombien, percussions et flûtes organiques à la Totó, La Monposina rencontrant guitares, synthés et cuivres psychédéliques à la Pink Floyd ou Ondatrópica.

L’ivresse dégagée par ce cocktail vous amènera à lâcher prise et libérer vos mouvements et pensées. L’Amérique, l’Afrique et l’Europe unies, fusionnées au rythme d’une énorme fête PsychoTropicale !

Avec Juan Pablo Alvarez Zuniga (guitare), Arnulfo Carazo (chant), Camille Floriot (trompette), Gabriel Ray (trombone), Ramón Bermúdez (percussions), Enrique Maldonado (percussions) et Sunny Adroit (basse).

Médiathèque Grand M



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-12T16:00:00+02:00

2022-06-12T18:00:00+02:00