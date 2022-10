Les 10 ans de la Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M, 11 juin 2022, Toulouse.

Les 10 ans de la Médiathèque Grand M Samedi 11 juin, 06h00 Médiathèque Grand M

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin On n’a pas tous les jours 10 ans ! Pour célébrer dignement cet anniversaire, la Médiathèque Grand M vous propose un week-end de festivités dans ses murs et sur le pa

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

Samedi 11 juin et dimanche 12 juin

On n’a pas tous les jours 10 ans ! Pour célébrer dignement cet anniversaire, la Médiathèque Grand M vous propose un week-end de festivités dans ses murs et sur le parvis, avec des ateliers créatifs, des jeux, des projections,des lectures sous la tente, et des spectacles !

Samedi de 13h à 22h et le dimanche de 14h à 18h. La Médiathèque ouvrira exceptionnellement ses portes le samedi à 13h.

Quelques temps forts :

Samedi 11 juin, de 14h à 16h et de 16h à 18h

Ateliers d’écriture

Nous vous invitons à participer à un atelier d’écriture mené par les étudiants du Master Création Littéraire de l’Université Jean Jaurès.

À l’occasion des 10 ans de la Médiathèque, venez mettre en mots vos souvenirs et les liens que vous tissez avec ce lieu culturel.

À partir de 14 ans – Inscription au 05 81 91 79 40

samedi 11 juin, 17h : Street Soul train, par la Compagnie Étincelles / WAB

Qu’est-ce que le Street Soul Train ? Le premier concert Funk dansé en déambulation. Au volant de leur Funky Truck, système de sonorisation embarqué, les danseurs de la Cie Étincelles et le chanteur beatboxer WAB distillent leur énergie pour faire entrer le public dans la danse. Au-delà des amateurs de musique Funk et de cultures hip-hop, les artistes s’adressent aux danseurs qui sommeillent en chacun de nous.

Dimanche 12 juin, 14h : inauguration de la fresque réalisée par l’artiste Soïa sur le portail de la médiathèque

suivi à 16h d’un concert de Los Guayabo brothers dans le cadre de Rio Loco.

Le programme au format pdf



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T06:00:00+02:00

2022-06-11T08:00:00+02:00