Atelier Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Atelier Médiathèque Grand M, 1 juin 2022, Toulouse. Atelier Mercredi 1 juin, 14h00 Médiathèque Grand M Mercredi 1er juin, 14h Venez fabriquer vos propres craies et apprenez à créer des Carpe Koï. Ces carpes de papier, symbole emblématique de la culture nippone, apportent paix et sérénité dans le jardin Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse Mercredi 1er juin, 14h

Venez fabriquer vos propres craies et apprenez à créer des Carpe Koï. Ces carpes de papier, symbole emblématique de la culture nippone, apportent paix et sérénité dans le jardin.

Vos créations orneront le parvis et le patio de la Médiathèque, samedi 11 juin, à l’occasion de la fête de ses 10 ans À partir de 8 ans

Médiathèque Grand M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T14:00:00+02:00

2022-06-01T16:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier Médiathèque Grand M 2022-06-01 was last modified: by Atelier Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 1 juin 2022 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse