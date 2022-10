Des mots doux Médiathèque Grand M, 20 mai 2022, Toulouse.

Vendredi 20 mai de 16h30 à 18h30 Lectures et exposition des poèmes écrits par les enfants Les CLAE toulousains Didier Daurat, Daniel Faucher, Guilhermy, Françoise Héritier, Elsa Triolet et Simone Veil

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

Les CLAE toulousains Didier Daurat, Daniel Faucher, Guilhermy, Françoise Héritier, Elsa Triolet et Simone Veil gérés par LE&C Grand Sud vous invitent à venir partager leurs « Mots doux » le 20 mai à la Médiathèque du Grand M.

Accompagnés depuis plusieurs mois par la Compagnie Plumes d’Elles, la Médiathèque et la Cave Poésie, une centaine d’enfants ont joué avec les mots de la langue française et leur sonorité : les mots des livres puis ceux – les leurs – des ateliers de poésie à voix haute. Mais aussi ceux d’autres langues, indispensables au dialogue entre les cultures. Ce projet a été accompagné par la DRAC Occitanie. Et voilà « Des mots doux, des mots fous » que les enfants partageront avec vous sur scène, au jardin, dans un recueil collectif et par une petite exposition présentant les contours de ce beau voyage qu’ils ont fait, à dos d’imaginaire, au pays de la poésie.

