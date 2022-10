Petite pièce soufflée par Pic&Colegram Médiathèque Grand M, 18 mai 2022, Toulouse.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

Une rencontre contemplative, comme une fenêtre ouverte sur l’imaginaire, les sons, les images qui nous entourent.Tout comme l’enfant construit son univers et apprend une chose après l’autre, pas à pas, le musical se fabrique petit à petit, partant d’un rien pour arriver à un tout. Ici, la musique crée la rencontre en prenant en compte les réactions des tout-petits. Se mêler aux enfants, « jouer pour » et « avec » eux, partager un moment où, pour petits et grands la musique ouvre sur l’imaginaire et la poésie. La performance est suivie d’un temps d’atelier et d’échange.

À partir de 3 mois – Durée : 20 min + 20 min atelier

Avec : Sarah Hassler et Marou Thin (ou Laura Marteau)



