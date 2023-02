Égalité femmes-hommes – Projections Médiathèque Grand M, 10 mars 2022, Toulouse.

Égalité femmes-hommes – Projections
Jeudi 10 mars 2022, 14h30
Médiathèque Grand M

37, avenue de la Reynerie
Mirail / Reynerie / Bellefontaine
Toulouse

Black Mamba

Amel Guellaty | Fiction | 2017 | 20 min | Tunisie

Sarra, jeune fille de la classe moyenne de Tunis, mène, en apparence, la vie ordinaire que sa mère lui a tracée : elle prend des cours de couture et s’apprête à épouser un gentil garçon. Mais Sarra a d’autres plans inavoués à travers lesquels elle veut échapper à sa vie actuelle.







Ladies’ Turn

Hélène Harder | Documentaire | 2012 | 65 min | Sénégal

Organiser un tournoi de football féminin est le défi de l’association sénégalaise Ladies’ Turn. Investir le terrain en bravant tabous et préjugés est le pari que Seyni, pionnière du foot féminin au Sénégal et ancienne capitaine de l’équipe nationale, propose aux filles des quartiers. À travers le suspense de la compétition et les différentes histoires des personnages, apparaît une société africaine et musulmane riche, complexe et en pleine mutation. Au-delà du désir de remporter la finale se joue peut-être l’aspiration à une autre victoire.

En partenariat avec Ciné Palabres.

