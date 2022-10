Ici, là et tout autour – entre danse et nature Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Ici, là et tout autour – entre danse et nature
Mercredi 2 février, 15h30
Médiathèque Grand M

Performance – Danse
L'ouvrage Ici, là et tout autour – entre danse et nature est une invitation à la promenade, une traversée fluide et dansante. Des jeux à danser ponctuent l

Médiathèque Grand M
37, avenue de la Reynerie
Mirail / Reynerie / Bellefontaine
Toulouse

Performance – Danse

L’ouvrage Ici, là et tout autour – entre danse et nature est une invitation à la promenade, une traversée fluide et dansante. Des jeux à danser ponctuent l’ensemble de l’ouvrage ; ce sont des espaces ouverts pour entrer dans le mouvement et stimuler l’imaginaire. À partir du livre, Patricia Ferrara vous accompagnera dans une installation chorégraphique, espace à parcourir et à expérimenter.

2022-02-02T15:30:00+01:00

2022-02-02T17:30:00+01:00

