Docs en lycée Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Docs en lycée Médiathèque Grand M, 9 janvier 2022, Toulouse. Docs en lycée Dimanche 9 janvier, 15h00 Médiathèque Grand M Un monde sans bêtes Emma Benestan, Adrien Lecouturier | France | Chevaldeuxtrois | 2017 | 26 min Documentaire Théo, 14 ans, rêve d’élever des taureaux. Il commence son apprentissage chez Mickaël, mana Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse Un monde sans bêtes

Emma Benestan, Adrien Lecouturier | France | Chevaldeuxtrois | 2017 | 26 min

Documentaire

Théo, 14 ans, rêve d’élever des taureaux. Il commence son apprentissage chez Mickaël, manadier en Camargue. Le temps de l’été, Théo devra mettre à l’épreuve son rêve et faire face à la bête. Prends garde à toi

Emma Benestan | France | Instant Ray Films | 2019 | 42 min

Documentaire, fiction

Marie, 19 ans, est la seule femme dans la course camarguaise et dans la communauté taurine. Son entraîneur et mentor, Mika, l’encourage à se battre pour exister dans ce milieu très masculin. Mais voilà qu’un jour, Marie rencontre Ava.

En partenariat avec Occitanie Films (pôle Éducation aux images)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-09T15:00:00+01:00

2022-01-09T17:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Docs en lycée Médiathèque Grand M 2022-01-09 was last modified: by Docs en lycée Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 9 janvier 2022 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse