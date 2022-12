Hamada – mois du film documentaire Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Hamada – mois du film documentaire Médiathèque Grand M, 26 novembre 2021, Toulouse. Hamada – mois du film documentaire Vendredi 26 novembre 2021, 18h00 Médiathèque Grand M Vendreedi 26 novembre à 18h Projections Complicité et humour, pour ce trio de jeunes gens dans un camp de réfugiés sahraouis. Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse Vendreedi 26 novembre à 18h

Projections Complicité et humour, pour ce trio de jeunes gens dans un camp de réfugiés sahraouis.

Médiathèque Grand M

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:00:00+01:00

2021-11-26T20:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Hamada – mois du film documentaire Médiathèque Grand M 2021-11-26 was last modified: by Hamada – mois du film documentaire Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 26 novembre 2021 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse