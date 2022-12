Talking about trees – mois du film documentaire Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Talking about trees – mois du film documentaire Vendredi 12 novembre 2021, 18h00 Médiathèque Grand M Vendredi 12 novembre à 18h La Médiathèque Grand M ferme ses portes à 17h mais une ouverture spécifique est prévue à 17h45 pour les personnes qui souhaitent assister à la projection.

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution…

