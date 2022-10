Paroles de la ZAD – mois du film documentaire Médiathèque Grand M, 5 novembre 2021, Toulouse.

Paroles de la ZAD – mois du film documentaire Vendredi 5 novembre 2021, 18h00 Médiathèque Grand M

La ZAD de Notre-Dame-Des-Landes, racontée par celles et ceux qui sont resté.es, un an après l’abandon du projet d’aéroport. Séance suivie d’un échange avec le réalisateur (en distanciel) et Nicolas P

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

La ZAD de Notre-Dame-Des-Landes, racontée par celles et ceux qui sont resté.es, un an après l’abandon du projet d’aéroport.

Séance suivie d’un échange avec le réalisateur (en distanciel) et Nicolas Potin.

Médiathèque Grand M

La Médiathèque Grand M ferme ses portes à 17h mais une ouverture spécifique est prévue à 17h45 pour les personnes qui souhaitent assister à la projection.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T18:00:00+01:00

2021-11-05T20:00:00+01:00