Bibliothèque Vivante Dimanche 31 octobre 2021, 06h00 Médiathèque Grand M

Les habitants des quartiers prioritaires toulousains deviennent des Livres Vivants et vous racontent un bout de leur vie ! Une expérience enrichissante et originale. C’est l’occasion de se confronter à différents points de vue, différentes cultures et de pouvoir échanger avec ces femmes et hommes que vous n’auriez peut-être jamais croisés…

