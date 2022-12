Amussu Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

ÉVÉNEMENT ANNULÉ

Festival FReDD

Amussu

Projection – Festival FreDD – Environnement – Documentaire

Film de Nadir Bouhmouch | Maroc | 2019 | VOST

Vendredi 1 octobre 2021, 18h00

Médiathèque Grand M

37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

Film de Nadir Bouhmouch | Maroc | 2019 | VOST

En 2011, les habitants amazighs de l’oasis d’Imider, au sud du Maroc, se lancent dans une manifestation pacifique contre la plus grande mine d’argent d’Afrique. Sept ans plus tard, le combat continue. Nadir Bouhmouch suit la lutte acharnée des populations locales pour défendre leurs terres, et empêcher que l’extraction minière ne pollue les nappes phréatiques et assèche leurs plantations.

Durée : 1h40

Même si la Médiathèque ferme ses portes à 17h, la projection est maintenue à 18h. Une ouverture spéciale des portes se fera à partir de 17h45, rendez-vous devant le portail de la Médiathèque.

