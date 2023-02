Walk in Progress Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse

Walk in Progress Médiathèque Grand M, 19 septembre 2021, Toulouse. Walk in Progress Dimanche 19 septembre 2021, 15h00 Médiathèque Grand M Dimanche 19 septembre de 15h à 18h atelier participatif – performance musicale Avec la participation musicale et vocale d’Ange B dans le Patio à 15h30 Intervention dans le cadre de l’expérimentation c Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse [{“link”: “http://www.lamenagerie.com”}] Dimanche 19 septembre de 15h à 18h

atelier participatif – performance musicale

Avec la participation musicale et vocale d’Ange B dans le Patio à 15h30

Intervention dans le cadre de l’expérimentation culturelle Reynerie

À partir de 8 ans

Inscription au 05 81 91 79 40

La Ménagerie, collectif d’artistes passionnés de cinéma d’animation, mène une résidence de création sur le quartier Reynerie autour du projet Walk in progress, projet lauréat « Culture – Politique de la Ville » de la Mairie de Toulouse.

Plus d’infos sur www.lamenagerie.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00+02:00

2021-09-19T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Walk in Progress Médiathèque Grand M 2021-09-19 was last modified: by Walk in Progress Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 19 septembre 2021 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse