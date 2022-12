Compagnie Ô Hasart Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Compagnie Ô Hasart Dimanche 19 septembre 2021, 14h30 Médiathèque Grand M Dimanche 19 septembre à 14h30 et 16h30 Médiathèque du Grand M Performances de danse contemporaine avec musique live par Mostafa Ahbourrou, chorégraphe et Joaquin Ortega, musicien.

Performances de danse contemporaine avec musique live par Mostafa Ahbourrou, chorégraphe et Joaquin Ortega, musicien.

« La compagnie de danse contemporaine Ô Hasart, propose dans le cadre de l’appel à projet Danse au Grand Mirail et en lien avec l’exposition A quoi rêvent les petites filles ? ces moments dansés au cœur même de la médiathèque. »

2021-09-19T14:30:00+02:00

2021-09-19T16:30:00+02:00

