Mémoires du Grand Mirail Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Mémoires du Grand Mirail Médiathèque Grand M, 13 septembre 2021, Toulouse. Mémoires du Grand Mirail 13 septembre – 10 octobre 2021 Médiathèque Grand M Du 13 septembre au 11 octobre Médiathèque Grand M En 2021, le collectif HDFS et Hervé Dangla, photographe ont créé le « club des reporters du Mirail», une douzaine d’adolescents de la Confédération Sy Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse [{« link »: « http://www.dehorsdedans.fr »}] Du 13 septembre au 11 octobre

Médiathèque Grand M

En 2021, le collectif HDFS et Hervé Dangla, photographe ont créé le « club des reporters du Mirail», une douzaine d’adolescents de la Confédération Syndicale des Familles, pour garder une trace des ateliers land art réalisés avec des enfants du quartier. Photos et textes réalisés par ces jeunes. d’infos sur www.dehorsdedans.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T06:00:00+02:00

2021-10-10T08:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Mémoires du Grand Mirail Médiathèque Grand M 2021-09-13 was last modified: by Mémoires du Grand Mirail Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 13 septembre 2021 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse