Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

C’est quand la dernière fois que j’ai pris le temps de m’arrêter et de parler avec quelqu’un que je ne connais pas ? L’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public, invite la danseuse circassienne Alejandra Flichman pour une balade artistique La Tangente du Temps avec les habitant·es de Villemur-sur-Tarn et de la Reynerie à Toulouse.

Retrouvez-la tous les mois, de mai à août, dans votre quartier pour participer à une expérience sensorielle et artistique ! L’exposition présentée à la Médiathèque Grand M est un des éléments du projet.

Un projet d’infusion porté par l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole), en partenariat avec L’UsinoTOPIE, fabrique des arts de la marionnette, avec le soutien spécifique de la Ville de Toulouse au titre de l’appel à projets Culture – Politique de la Ville 2019, du Conseil départemental de la Haute-Garonne, de la DRAC Occitanie et du réseau EnRueLibre.



