Dans le cadre d'Un été au bord du lac, séances de lectures et ateliers créatifs autour du lac de la Reynerie. À partir de 5 ans Mercredi 7 juillet de 10h à 12h (Livres de Hervé Tullet et son expo idéale) Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

À partir de 5 ans Mercredi 7 juillet de 10h à 12h (Livres de Hervé Tullet et son expo idéale)

Mercredi 5 août de 10h à 12h (Lectures dans le vent et atelier éventails)

Mercredi 11 août de 10h à 12h (Créatures ! lectures et atelier créatif)

Mercredi 18 août de 10h à 12h (Lectures et éveil musical)

Mercredi 25 août de 10h à 12h (Livres & zen)

