Break in School Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Break in School Médiathèque Grand M, 27 juin 2021, Toulouse. Break in School Dimanche 27 juin 2021, 15h00 Médiathèque Grand M Dimanche 27 juin 15h-18h Médiathèque Grand M – en extérieur sur le parvis Break’in school vous propose de découvrir la danse hip-hop à travers des ateliers d’initiations et un battle de breakdance, Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse Dimanche 27 juin 15h-18h

Médiathèque Grand M – en extérieur sur le parvis

Break’in school vous propose de découvrir la danse hip-hop à travers des ateliers d’initiations et un battle de breakdance, le tout animé par un DJ. Venez apprendre et partager en toute simplicité !

Intervention dans le cadre de l’expérimentation culturelle Reynerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:00:00+02:00

2021-06-27T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Break in School Médiathèque Grand M 2021-06-27 was last modified: by Break in School Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 27 juin 2021 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse