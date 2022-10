Mandé Brass Band – Rio Loco Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Mandé Brass Band – Rio Loco Dimanche 6 juin 2021, 16h00 Médiathèque Grand M

Partons en fanfare à travers le mandingue ! Les compositions du MBB sont interprétées en déambulation ou en fixe avec les instruments traditionnels mandingues (djembes, balafon diatonique, dunun) et une section cuivres aux consonances jazz et afrobeat. Les chants en langue bambara évoquent des scènes de la vie quotidienne. Une fusion originale qui brille par la qualité de ses arrangements.

Avec Mamadou DEMBELE (Balafon, chant), Fabien David (Dununs / chœurs), Fabien Binard (Trombone / chœurs), Paul Antoine Roubet (saxophone / chœurs), Siaka Sanou (djembe / chœurs), Alassane Sanogo (djembe / chœurs) et Nathanaël Renoux (Soubassophone / chœurs).

Entrée sur présentation d’un ticket d’entrée à retirer 1/2h avant le début – Jauge limitée

