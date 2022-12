Jeu d’échec géant Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Jeu d’échec géant Médiathèque Grand M, 29 mai 2021, Toulouse. Jeu d’échec géant Samedi 29 mai 2021, 14h00 Médiathèque Grand M Défiez votre adversaire sur un échiquier géant installé en extérieur devant la Médiathèque. Jauge limitée Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse Défiez votre adversaire sur un échiquier géant installé en extérieur devant la Médiathèque.

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-29T14:00:00+02:00

2021-05-29T18:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Médiathèque Grand M Adresse 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Médiathèque Grand M Toulouse

Médiathèque Grand M Toulouse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Jeu d’échec géant Médiathèque Grand M 2021-05-29 was last modified: by Jeu d’échec géant Médiathèque Grand M Médiathèque Grand M 29 mai 2021 Médiathèque Grand M Toulouse toulouse

Toulouse