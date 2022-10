Victor del Arbol Médiathèque Grand M Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Victor del Arbol Médiathèque Grand M, 9 octobre 2020, Toulouse. Victor del Arbol Vendredi 9 octobre 2020, 18h00 Médiathèque Grand M C’est la parution en 2011 de La Tristesse du samouraï, best-seller en France et aux États-Unis, qui lui apporte la notoriété. Il remporte alors plusieurs distinctions : prix du polar européen 2012, pr Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse C’est la parution en 2011 de La Tristesse du samouraï, best-seller en France et aux États-Unis, qui lui apporte la notoriété. Il remporte alors plusieurs distinctions : prix du polar européen 2012, prix SNCF du polar en 2015 et en 2018, Grand prix de littérature policière du meilleur roman étranger pour Toutes les vagues de l’océan. En février 2020 est sorti en France son premier roman traduit en français Le poids des morts.

Rencontre proposée dans le cadre du festival Toulouse Polars du Sud du 9 au 11 octobre, 12e édition du festival international des littératures noires et policières, parrainée cette année par Jean-Christophe Rufin.

Sur inscription au 05 81 91 79 40

