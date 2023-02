Sheep hero Médiathèque Grand M, 2 octobre 2020, Toulouse.

Sheep hero Vendredi 2 octobre 2020, 18h30 Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

En lien avec l’actualité sanitaire, nous sommes contraints d’annuler ce rendez-vous. Si un report était possible et programmé, nous le communiquerions sur le site et par le biais de la newsletter et de notre page officielle Facebook.

Merci de votre compréhension

Stijn, un idéaliste joyeux et détendu, est l’un des derniers bergers à travailler de manière traditionnelle aux Pays-Bas. Mais Stijn devient un choix cher avec la concurrence des grandes entreprises, les bergers bon marché d’Europe de l’Est et les machines intelligentes. Alors même qu’il s’efforce de maintenir sa compagnie à flot, le film montre comment le stress incessant le transforme en un homme aigri et irascible…

Projection suivie d’une rencontre avec Julie Ryschawy, maître de conférences en agronomie INPENSAT INRA.

Film en sélection Panorama « Prix du Public » du Festival international du film d’environnement FReDD #10.

En partenariat avec le Quai des savoirs.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-02T18:30:00+02:00

2020-10-02T20:30:00+02:00