Pestos insolites Médiathèque Grand M, 30 septembre 2020, Toulouse.

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse

En lien avec l’actualité sanitaire, nous sommes contraints d’annuler ce rendez-vous. Si un report était possible et programmé, nous le communiquerions sur le site et par le biais de la newsletter et de notre page officielle Facebook. Merci de votre compréhension

Nous connaissons tous le pesto de basilic…

Venez fabriquer et déguster du pesto d’ortie, de plantain ou encore de persil au citron. Un vrai régal !

Avec l’association Partageons les jardins.

Inscription au 05 81 91 79 40



2020-09-30T14:00:00+02:00

2020-09-30T16:00:00+02:00