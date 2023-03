Une matinée à la Médiathéque ! Médiathéque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’Évènement: Auch

La Médiathéque Grand Auch Coeur de Gascogne s'inscrit une nouvelle fois dans la Semaine Nationale de la Petite Enfance.

Cet événement réunit le trio parents-enfants-professionnels. Il permets de valoriser tout ce que l’on peut proposer auprès des enfants au quotidien.

L’objectif est de partager et d’aider à sensibiliser les familles à l’éveil culturel et artistique dans la relation parents enfants qui est partageé au sein de la crèche familiale. Et de faire découvrir la médiathéque à des parents et/ou des professionnelles de la petite enfance.

C'est aussi l'occasion aussi de renforcer un partenariat naissant entre les services de la collectivité auchistane

