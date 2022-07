Saviez-vous que la médiathèque d’Auch est aussi une bibliothèque patrimoniale ? Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Auch Catégories d’évènement: Auch

Saviez-vous que la médiathèque d’Auch est aussi une bibliothèque patrimoniale ? Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, 17 septembre 2022, Auch. Saviez-vous que la médiathèque d’Auch est aussi une bibliothèque patrimoniale ? Samedi 17 septembre, 09h30, 10h15 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne

Gratuit. Sur inscription à partir du mardi 16 août, 8 personnes maximum par visite.

Découvrez l’histoire et le patrimoine de la médiathèque d’Auch, son fonds ancien et ses plus précieux documents à travers une visite commentée. handicap moteur mi Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie

05 62 61 64 70 https://bmauch-pom.c3rb.org/ L’ancienne bibliothèque d’Auch (aujourd’hui médiathèque) doit son existence au décret de la Convention du 25 janvier 1794. Ses fonds principaux proviennent des confiscations révolutionnaires. La saisie des bibliothèques ecclésiastiques de la ville et du département est à l’origine du patrimoine qu’elle n’a cessé d’enrichir depuis sa fondation le 3 brumaire An IV (25 octobre 1795). Installée à l’École centrale dans l’ancien collège des Jésuites (Salinis) elle y restera jusqu’en 1846, date à laquelle elle déménagera dans l’ancien couvent de Carmélites (église de 1640) qu’elle occupe encore aujourd’hui. Découvrez l’histoire et le patrimoine de la médiathèque d’Auch, son fonds ancien et ses plus précieux documents à travers une visite commentée. À l’occasion des journées européennes du patrimoine, deux visites sont organisées le samedi 17 septembre. Pensez à vous inscrire ! Durée de la visite commentée : 40 mn.

