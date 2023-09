Animation Jeune Public : La CLAU Médiathèque Grain d’aile Carcassonne, 16 septembre 2023, Carcassonne.

Animation Jeune Public : La CLAU Samedi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Grain d’aile Gratuit. Entrée libre.

Atelier ludique d’initiation à la langue et la culture occitane, à la croisée des territoires et des patrimoines méditerranéens.

Dispositif conçu par le CIRDOC.

Médiathèque Grain d’aile Place Eggenfelden, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 72 82 65 http://mediatheque.carcassonne-agglo.fr Située en centre-ville de Carcassonne, à deux pas de la place Carnot, dans des halles historiques, Grain d’Aile est prioritairement destinée à la jeunesse.

On y trouve des collections enrichies et étoffées dans un grand espace ouvert en 7 zones de consultation : presse et actualités / BD, romans graphiques et mangas / albums et presse jeunesse / musique et films (CD et DVD) / documentaires jeunesse/fictions jeunesse / consultation Internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

©Lo Cirdoc