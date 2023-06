Ateliers archéologie : à la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de-France Médiathèque Goscinny Athis-Mons, 18 juillet 2023, Athis-Mons.

Ateliers archéologie : à la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de-France 18 et 19 juillet Médiathèque Goscinny Les inscriptions se feront auprès du centre d’accueil. Chaque atelier pourra accueillir un maximum de 12 à 15 participants.

Le projet « À la découverte des derniers chasseurs-cueilleurs du sud de l’Île-de-France », mené dans le cadre de l’Été culturel a pour objectifs de faire découvrir l’archéologie préhistorique et les connaissances acquises sur l’histoire ancienne des territoires de l’Essonne et de la Seine-et-Marne par le biais d’ateliers participatifs. Il propose des animations participatives qui seront mises en œuvre sur des durées de 2h durant les mois de juillet et août 2023. Ces animations auront pour thèmes la parure à la Préhistoire, le symbolisme et les manifestations artistiques. Ces animations accueilleront un maximum 12 participant.e.s pour une médiatrice spécialisée dans la médiation en archéologie.

Au cours de cette période, nous interviendrons à la médiathèque René Goscinny à Athis-Mons pour les enfants de 4 à 12 ans.

Médiathèque Goscinny 1 rue Pierre Bérégovoy 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France

